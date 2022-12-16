وطالبت أمين عام الاتحاد العام للمرأة العربية -في تصريحات اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، علي هامش مشاركتها في اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالخرطوم- بالعمل على تبادل الخبرات بين المؤسسات الإنسانية والاتحادات النوعية في العالم العربي وعقد شراكات واتفاقيات للتعاون المتبادل معها لتحقيق العون الإنساني في مجال الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة وتشغيل الشباب.

وأشادت أمين عام الاتحاد العام للمرأة العربية، بمبادرة منظمة "زاد السودان" للتنمية والتي انطلقت أمس تحت شعار "فلينعموا بدفء عطائكم" التي تستهدف توفير الملابس الشتوية للأسر الفقيرة والمتعففة والنازحين من مناطق النزاعات، مؤكدة أن المبادرة التي ترعاها مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام بقيادة الدكتور معز الشهدي رئيس الشبكة، ورئيس بنك الطعام المصري، ستعمل علي توفير الملابس الشتوية والأغطية والخيام للنازحين والأسر الفقيرة في السودان.

من جانبها، دعت أسماء التجاني المدير التنفيذي لمنظمة "زاد السودان" إلى تفعيل دور المسئولية الاجتماعية للاتحادات النوعية العربية بنشاطات ومشروعات مشتركة بين الاتحادات والمنظمة لانقاذ الأسر الفقيرة والنازحين في الولايات السودانية التي تضرر من السيول.

وأشارت إلي أن المنظمة قامت بعقد اتفاقيات وشراكات نوعية مع عدد من المؤسسات داخل وخارج السودان من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة وحماية الأسر الفقيرة من العوز.