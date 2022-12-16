أشرف عطية يكرم مدير مطار أسوان الدولى بعد انتهاء فترة خدمته

أسوان- صلاح المسن

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكريم اللواء طيار باسل بيومى، بعد انتهاء فترة خدمته كمدير للإدارة المركزية لمطار أسوان الدولى، تقديراً لجهوده الملموسة فى تطوير منظومة العمل داخل المطار، وذلك بحضور اللواء طيار أحمد الباز الذى سيتولى المسئولية.

،وقد أثنى محافظ أسوان على أداء مدير المطار والذى شهد خلال فترة تولية المسئولية عدد من الإجراءات فى سير العمل وآلية حركة دخول وخروج الركاب والأمتعة فى صالات السفر والوصول مما ساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمترددين على المطار بإعتباره الواجهة الحضارية لأهم مقاصد السياحة المصرية .

متمنياً التوفيق والسداد للإدارة الجديدة التى ستتولى المسئولية فى ظل زيادة أعداد المترددين من السياحة الداخلية والدولية الوافدة لأسوان ، وهو الذى يضع مسئولية كبيرة فى تحقيق إنتظام حركة التشغيل وسير العمل ، والإجراءات الأمنية والإحترازية المطبقة بشكل متكامل داخل هذا المطار الدولى .