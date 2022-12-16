أخبار مصر.. الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة.



رسميا.. المغرب يستضيف كأس العالم للأندية بمشاركة النادى الأهلى أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن مستضيف بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بمشاركة النادى الأهلى، التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية.



تعرف على كيفية استخدام خدمة الرد الآلى للداخلية عبر "الواتس آب" أطلقت خدمة إلكترونية جديدة للرد الآلى اللحظى على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى (bot chat) عبر تطبيق "واتس آب" عن طريق الرقم (01022772277). رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول الفعاليات الثقافية بالمنوفية والمنيا وبنى سويف استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حول الفعاليـات الثقافيـة التـي تـم تنفيـذها بمحافظات المنوفية، والمنيا، وبني سويف خلال الفترة من 12 حتى 24 نوفمبر 2022، المبادرة الرئاسية" حياة كريمة". صندوق التنمية الحضرية يُعلن بدء الحجز بمشروع التطوير العمرانى الأحد المقبل أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن بدء الحجز بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، بعد غد الأحد، وهو ضمن المبادرة الرئاسية"سكن كل المصريين"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف خلق مجتمعٍ مصري أفضل، وتوفير مستوى معيشة لائق لكافة المواطنين. بلينكن: أكثر من 300 شركة أمريكية وإفريقية شاركت فى فعاليات قمة القادة بواشنطن أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص أكثر من مليار دولار سنويا لدعم الشباب فى إفريقيا، لافتا إلى أن أكثر من 300 شركة أمريكية وإفريقية شاركت فى فعاليات قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا بالعاصمة واشنطن. الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق الأيام المقبلة وننصح بتجنب السرعات الزائدة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى زيادة فرص تكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الأيام المقبلة .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية ، السائقين على الطرق توخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة ، واتباع تعليمات المرور ، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



300 ألف دولار فى الدقيقة.. تعرف على إجمالى مكسب هارى وميجان من مسلسلهما وسط الإنتقادات المثارة حول مسلسل ميجان ماركل والأمير هاري الوثائقي، ورد في تقرير جديد أن المنصة الإليكترونية المنتجة للمسلسل، دفعت 88 مليون جنيه إسترليني أي (100 مليون دولار) للسلسلة الوثائقية لهاري وميجان كجزء من صفقة متعددة السنوات، أي أن الثنائي يجنيان 300 ألف دولار في الدقيقة. بعد شائعة إصابة لاعبي فرنسا.. كل ما تريد معرفته عن أنفلونزا الإبل وسط الإنتقادات المثارة حول مسلسل ميجان ماركل والأمير هاري الوثائقي، ورد في تقرير جديد أن المنصة الإليكترونية المنتجة للمسلسل، دفعت 88 مليون جنيه إسترليني أي (100 مليون دولار) للسلسلة الوثائقية لهاري وميجان كجزء من صفقة متعددة السنوات، أي أن الثنائي يجنيان 300 ألف دولار في الدقيقة. انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار تفيد بإصابة عدد من لاعبي منتخب فرنسا بأنفلونزا الإبل قبل المباراة النهائية لكأس العالم المقام بقطر.

وفقا للتقارير حسب موقع " dailymail" ، يمكن أن تنتقل "أنفلونزا الإبل" من ملامسة الإبل، مثل ركوب الجمال، وهي هواية شائعة للسياح في قطر، ويمكن أن تحدث العدوى أيضًا من تناول حليب الإبل غير المبستر.



الكشف عن وثائق جديدة حول اغتيال كينيدى.. وبايدن يعد بنشر المزيد فى 2023 أزاحت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية (الأرشيف الوطنى) الستار عن آلاف الوثائق التى كانت مصنفة سرية من قبل، والتى تم جمعها كجزء من تحقيق الحكومة فى اغتيال الرئيس الأمريكى جون كيندى عام 1963.

الوثائق التى يصل عددها إلى ما يقرب من 13 ألف هى المجموعة الثانية من الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدى، والتى أمر الرئيس جو بايدن بإزاحة الستار عنها بعد أن أجل البيت الأبيض الكشف عنها بسبب وباء كورونا.



قلق في بريطانيا لانخفاض الحرارة إلى 13درجة تحت الصفر.. وتحذيرات للمواطنين تشهد المملكة المتحدة اليوم موجة من الطقس البارد، حيث حذرت السلطات من تساقط كثيف للثلوج، بعد تسجيل مكتب الأرصاد الجوية أدنى مستوياته القياسية عند -13 درجة مئوية.

ووفقا للاندبندنت، أصدرت الهيئة تحذير كهرماني اللون، وسيظل ساريا حتى ظهر اليوم، وحذرت شرطة اسكتلندا من السفر إلى اسكتلندا بأكملها، ونصحت الناس المسافرين بالحذر، حيث من المتوقع أن يستقر ما يصل إلى 10 بوصات من الثلج في غضون ساعات قليلة.