اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية فى الإسكندرية.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:50 م
أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية فى الإسكندرية.. صور أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، جولة سياحية لعدد 19عالمًا من أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر اليوم الجمعة، قاموا خلالها بزيارة قلعة قايتباي، ثم أداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي المرسي أبو العباس، ثم زيارة لمسجد الإمام البوصيري، إضافة إلى زيارة لبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وأبدى وفد أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، انبهارهم بمعالم وآثار محافظة الإسكندرية وكنوزها الحضارية والتاريخية، التي تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرق، فلديها من الجمال والحضارة ما يبهر كل الزائرين.
 
وفي ختام الزيارة عبر الوفد الجزائري عن خالص شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه الدورات العلمية المتميزة وهذه الجولات والزيارات المتميزة والتي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل.
 
أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية (1)
أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية (1)

أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية (2)
أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية (2)

أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية (3)
أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية (3)

 


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