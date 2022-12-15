1200 طن حصيلة توريد الأرز الشعير بمضربى "الرضوان" و"الأوسط" فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص " لليوم السابع" إرتفاع حصيلة توريد الأرز الشعير إلى 1200 طن بمضربى "الشرق الأوسط و"الرضوان" الذى إنضم حديثاً إلى منظومة توريد الأرز وذلك بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التقدم بكافة مضارب القطاع الخاص للإشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز لموسم 2022.

و لافت وكيل الوزارة إنضمام مضرب "الرضوان" يعد صرحا جديداً لمنظومة توريد الأرز الشعير لموسم 2022 مع حيث يقع المضرب بقرية" الرضوان "أحدى القرى التى تقع جنوب بورسعيد .

وتابع: أن المضرب يقع على مساحة 550م ويعمل بطاقة إنتاجية تصل ل 120طن يومياً فضلاً عن سعة تخزين إضافية ملحقة تقدر ب 4000م ليصبح المضرب الثانى على مستوى المحافظة والذى من شأنه العمل على تلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.

وفى ذات السياق أكد بأنه جارى أعمال توريد محصول الأرز ببورسعيد بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء ، حيث بلغت الحصيلة التراكمية لتوريد الأرز الشعير إلى مضربى الشرق الاوسط الرضوان 1200طن، مؤكداً أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومباحث التموين تقوم بشن حملات على مخازن الأرز وكافة منافذ المحافظة لمنع إحتكارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

من جانبه شدد ثابت على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة إستيعاب الأرز الشعير المنتج محلى وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لإستخدامها فى حالة الذروة .