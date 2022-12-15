اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
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"يونيفيل" تعلن مقتل جندى وإصابة 3 فى حادث خارج نطاق عملياتها جنوب لبنان

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:11 ص
"يونيفيل" تعلن مقتل جندى وإصابة 3 فى حادث خارج نطاق عملياتها جنوب لبنان يونيفيل ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن الناطق الرسمى باسم اليونيفيل أندريا تيننتى أن "جندى حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب 3 آخرون فى حادث وقع فى العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل فى جنوب لبنان".

وووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، تقدّم تيننتى بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندى حفظ السلام الذى لقى حتفه، متمنيا "الشفاء التام والعاجل للمصابين". 

وأضاف "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".

 


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