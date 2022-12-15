يوم ترفيهى لكبار السن على ضفاف بحيرة التمساح فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، يومًا ترفيهيًا لكبار السن من محافظات بورسعيد، دمياط، السويس والإسماعيلية، والذي أقيم بنادي الفيروز على ضفاف بحيرة التمساح.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد تضمن اليوم الترفيهي الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بالتعاون والاشتراك مع مؤسسة مصر الخير ، بعض الأنشطة الترفيهية ومسابقات ثقافية ودينية، بجانب بعض العروض الفنية لفريق مكتبة مصر العامة بجانب إقامة معرضًا للمشغولات اليدوية.

وخلال اليوم الترفيهي، تم توزيع الهدايا التذكارية لكبار السن من المحافظات المشاركة.

كما قام فريق الهلال الأحمر بمتابعة و الكشف الطبي علي المسنين المتواجدين( قياس الصغط، السكر)، والتطعيم بلقاح فيروس كورونا لمن يرغب من كبار السن( الجرعة الثالثة، الرابعة)، بالإضافة لتوفير أدوات التعقيم.