وكيل "تعليم كفر الشيخ" يلتقى اتحاد طلاب محافظتى كفر الشيخ والفيوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

التقى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ باتحاد طلاب محافظتي كفر الشيخ والفيوم، تفعيلا لمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية، وتوسيع دائرة التعارف وتبادل الخبرات بين أعضاء اتحاد الطلاب محافظة كفر الشيخ، واتحاد طلاب محافظة الفيوم خلال استقبال اتحاد طلاب كفر الشيخ، لوفد اتحاد طلاب محافظة الفيوم، أثناء زيارته المشروعات القومية بمحافظة كفر الشيخ.

وأبدى سعادته بهذا اللقاء، وذكر أهم المشروعات القومية الأخرى التي تتميز بها كفر الشيخ، وفي نهاية كلمته أهدى درع الاتحادات الطلابية بكفر الشيخ إلى الاتحادات الطلابية بالفيوم، وتسلمه الدرع حمدي الروبي، موجه عام التربية الاجتماعية بالفيوم نائبا عن وكيل وزارة الفيوم، وقام بتكريم الوفد الفيومي بتسليمهم شهادات تقدير.

وأثنى طلاب الفيوم بمشروع الاستزراع السمكي ببحيرة غليون، وتحدث طلاب كفر الشيخ عن معالم المحافظة وأعلامها السابقين والحاليين، كما قام الطالب أمين اتحاد المحافظة الطالب أحمد وسام عبد اللطيف سلمها نيابة عنه الطالب حمدي محمود عبد الجواد إلى الطالب كريم أحمد ربيع، أمين اتحاد طلاب مدارس الفيوم.

جاء اللقاء بحضور دكتور علاء جودة، وكيل المديرية ومحمد الدفراوي الموجه العام للتربية الاجتماعية وحمودة يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، وأعضاء قسم الاتحادات الطلابية محمد خالد، وفتحية محروس، وهانى حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.