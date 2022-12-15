اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة الوظائف الإشرافية لـ4 إدارات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:00 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة الوظائف الإشرافية لـ4 إدارات لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم،  مساء اليوم الخميس، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2019 لإدارات "دسوق-بيلا - إدارة التربية الخاصة- مدارس التربية الخاصة "،مقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة أو نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.


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