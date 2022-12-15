وكيل تعليم القليوبية يتفقد مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية ببعض مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة بها، حيث تفقد مدرسة السادات الرسمية لغات، ومدرسة يحي المشد الرسمية المتميزة لغات، وبهتيم الرسمية لغات، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وحضر وكيل تعليم القليوبية، طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وتفقد الملعب للتأكد من عدم وجود عوائق تعوق سير ولعب الأطفال في الملعب للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.

كما تفقد "ندا"، الفصول التعليمية وحضر حصص للمواد الأساسية، وتابع المعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة ودورات المياه، والتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر كافة المنظفات بها للحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما تابع، قاعات رياض الأطفال واستمع لفقرات متميزة ومتنوعة للأطفال وأعجب بطريقة الإلقاء وغناء الأطفال وناقش الأطفال في الأعداد الصحيحة وكيفية تناول الغذاء الصحي.



جانب من الجولة