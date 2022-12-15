وكيل أوقاف الاسكندرية يشهد فعالية "مفاتيح الخير" بمسجد القصبجي

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندري، فعاليات مبادرة مفاتيح الخير بمسجد القصبجي التابع لإدارة أوقاف وسط بحضور كلاً من الشيخ محمد أبو زيد مدير عام الإدارة و الشيخ السيد العسيلي إمام وخطيب المسجد ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف الإسكندرية

والشيخ أحمد الدخاخني وسط حضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من المواطنين.

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية " إن مفاتيح الخير التي ارشدنا اليها ربنا تبارك وتعالى لتحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل كثيرة جدا وهي نفحات ربانية ومنح إلهية تأخذ بناصية العبد إلى ربه تبارك وتعالى فيكون صادقا مع ربه ونافعا لأخوانه ودينه ووطنه".

كما اشاد وزير الأوقاف في نشر الدعوة والعلم موجها لفضيلته الشكر والتقدير على هذه الجهود العظيمة التي أعادت للمساجد دورها الرائد على كافة الاصعدة واعادة الثقة بين المجتمع ورجال الأوقاف حتى بات المجتمع يجد ضالته المنشودة في الأوقاف ورجالها.

مؤكدا أن قيادات الإسكندرية ودعاتها وعلمائها مستمرون دون كلل او ملل في تنفيذ المبادرات الدعوية والقيام بالانشطة العلمية التي تطلقها الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير.