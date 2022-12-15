اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء يعلن خفض سعر بيع الكيلو وات من "الرياح" لـ2.4 سنت دولار

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:00 ص
وزير الكهرباء يعلن خفض سعر بيع الكيلو وات من "الرياح" لـ2.4 سنت دولار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خفض سعر شراء الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الرياح التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص من 2.85 سنت دولار إلى 2.4 سنت دولار، وذلك لتشجيع المستثمرين، كاشفا أنه يتم السداد بنسبة 25% بالجنيه المصرى و75% بالعملة الأجنبية.
 
وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انخفاض سعر شراء الطاقة المولدة من الرياح هو دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري وقوته، موضحا أن الوزارة تستهدف أن تصل إجمالى الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول 2025 تصل لـ10 آلاف ميجا وات من الطاقات المتجددة.
 
وأضاف شاكر أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تمت الموافقة على زيادة ارتفاع توربينة الرياح لـ220 مترا للحصول على طاقة أكثر، لافتا إلى أن محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعتبر الاعلى كفاءة بالعالم وتحتل المركز الرابع عالميا من حيث القدرات.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

طاقة الرياح

خفض سعر بيع الكيلو وات من الرياح

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء: مجمع بنبان الشمسى الأعلى كفاءة فى العالم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:00 ص

وزير الكهرباء: تذليل جميع العقبات أمام المستثمر لجذب الاستثمارات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:00 ص

وزير الكهرباء: أدعو جميع المستثمرين للاستثمار فى الطاقة الخضراء بمصر

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:29 م

وزير الكهرباء يشهد توقيع عقد بين سيمنس والقابضة لتوريد برمجيات نظام التحكم بالدلتا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 03:46 م

وزير الكهرباء: مصر بجميع مؤسساتها ترحب بتبادل الخبرة مع الأشقاء العرب

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 12:00 م

وزير الكهرباء نيابة عن مدبولى فى العيد الوطنى الـ51 للإمارات: تجمعنا روابط قوية

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 11:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة