وزير الطيران: تعزيز البعد البيئى فى جميع المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، الدكتور محمد بيومي ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةUNDP، والدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الضوئية بمركز تحديث الصناعة، بحضور الدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدني، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني نحو تعزيز البعد البيئي وترشيد الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية 2030.

في بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالدكتور محمد بيومي والوفد المرافق، مشيداً بالتنسيق الدائم والتعاون الفعال بين وزارة الطيران المدني والبرنامج الإنمائي فى مجال البيئة والطاقة النظيفة فى ضوء نجاح قمة المناخ COP27، مؤكداً أن قضايا البيئة والتغيرات المناخية تأتى فى مقدمة أولويات استراتيجية وزارة الطيران للحد من آثار التلوث البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية والإلتزام بكافة التشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية للطيران المدنى فى هذا الشأن بما يسهم فى تعزيز مكانة الطيران المدنى المصرى.

تناول اللقاء استعراض خطة وزارة الطيران في مجال البيئة ورؤيتها من خلال التوسع في استخدام الطاقة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مختلف أنشطة النقل الجوى وتحويل المطارات المصرية إلى مطارات "صديقة للبيئة".

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد بيومى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتعاون المثمر بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وقطاع الطيران المدنى كونه مرفق حيوى يدعم أهداف التنمية المستدامة من أجل حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والحد من آثار التلوث البيئي، مضيفاً أن وزارة الطيران تبذل جهدا واضحا للحد من آثار التلوث البيئي ومواجهة تداعيات التغير المناخى والاتجاه نحو ترشيد الطاقة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين النظم البيئية.