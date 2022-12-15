اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير السياحة والآثار: الوصول لـ30 مليون سائح أحد أهم المهام الموكلة لى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:03 م
وزير السياحة والآثار: الوصول لـ30 مليون سائح أحد أهم المهام الموكلة لى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد تصوير: خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه منذ توليه مهام منصبه وهو يعمل على عدد من المهام وتحديد الأولويات ولعل أهمها هى الوصول لـ 30 مليون سائح يزورون مصر كل عام.
 
 
أضاف، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة أن تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كانت هى الوصول لتحقيق 30 مليار دولار من السياحة ضمن خطة 2030، وهو ما نعمل عليه حاليًا.
 
 
أشار إلى أنه تم تحديد 3 أولويات تقوم عليه الوزارة فيما يتعلق بقطاع السياحة المحور الأول وهو الطيران، ويوجد تنسيق مشترك مع وزارة الطيران المدنى بشكل دورى ومستمر لزيادة عدد الرحلات والمقاعد والطيران منخفض التكاليف، والمحور الثانى هو العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر، أما المحور الثالث فيقوم على تحسين مناخ الاستثمار السياحى.
 
 
استكمل وزير السياحة والآثار بقوله إننا نحتاج فى مصر لزيادة عدد المقاعد المحجوزة على الطيران والرحلات لـ 3 أمثال التى يتم حجزها الآن، ونعمل على صناعة السياحة من أية ممارسات ضارة بها.
 
 
كما أشار الوزير إلى أن الوصول لـ30 مليون سائح سنويًا، يحتاج إلى زيادة معدل نمو الغرف السياحية في مصر 25% سنويًا لاستيعاب تلك الأعداد وبالتالى نعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية فى مصر، خاصة وأن الدولة انفقت الكثير ونجحت فى تأهيل البنية التحتية والطرق الإقليمية بما يسهم فى ربط الأماكن السياحية والأثرية ببعضها البعض.

السياحة والآثار

أحمد عيسى

السياحة في مصر

الآثار المصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة