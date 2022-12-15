وقال العلياوى - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، إنه تم تشكيل وفد وزارى للتفاوض بشأن إطلاقات مائية أكبر للعراق، مضيفا أن الوفد العراقي سيضم أكثر من وزارة معنية بملف المياه.

وتتزايد يومًا بعد آخر معاناة العراق من أزمات المياه، حيث ضرب الجفاف عدة بحيرات وأنهار، وتضررت كثيرًا الثروة الزراعية وبما لا يقل عنها الثروة الحيوانية، وسط تشديدات على التحرك الفوري قبل فوات الأوان.