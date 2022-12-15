جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأربعاء/، بالسفير الصيني لدى البحرين أنور حبيب الله، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المنامة، حيث أشاد الزياني بالجهود البارزة التي بذلها السفير أنور في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



من جانبه، أعرب أنور عن تقديره للبحرين على ما لقيه من دعم وتعاون ساهم في إنجاح مهام عمله.



وفي لقاء آخر، بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم بمقر الوزارة، مع سفير الاتحاد السويسري المعين لدى البحرين والمقيم في أبوظبي ماسيمو بادجي، المسار المتنامي للعلاقات الثنائية بين البحرين والاتحاد السويسري، وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين.

كما استعرض وزير الخارجية البحريني والسفير السويسري عددا من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.