وزير البترول يكشف نجاح تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى: 800 محطة عاملة

كتبت نورا فخرى

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، نجاح برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أصبح يباع سنويا ما يوازي مليون طن من البنزين غاز طبيعي، الأمر الذى ينعكس بدوره علي حجم استيراد البنزين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب المقدم من النائبة آية فوزى فتى بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتوسع في تصدير الغاز الطبيعى ودخول أسواق جديدة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت فى فتح أسواق جديدة.

وأشار "الملا" إلى أنه تم استهداف 1000 محطة غاز طبيعى لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، منهم حاليا 800 محطة عاملة و200 آخرين في طور التجهيز بعد شراء المعدات اللازمة.

وشدد وزير البترول علي توجهات الدولة نحو تعظيم البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتوسع فيه، مشيرا إلي أن معظم الاعمال مع الشركات العالمية فى مجالات البحث والاستشكاف تركز علي الغاز الطبيعي.

ونوه طارق الملا إلي أن استهداف توصيل الغاز الطبيعي لمليون و200 وحدة سكنية سنويا أمر غير مسبوق ونمضي قدما في هذا الصدد، مشيرا إلي استكمال ادخال الغاز الطبيعي ايضا في اطار مبادرة "حياة كريمة".