وزير البترول أمام طاقة النواب: خطة بـ8 مليارات دولار لعمليات البحث والاستكشاف

كتبت - نورا فخرى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مواصله الوزارة تواصل العمل على خطط البحث والاستكشاف والإنتاج في ظل التحديات العالمية، لافتا إلى أن هناك خطة بنحو 8 مليارات دولار في عمليات البحث والاستكشاف.

وقال طارق الملا خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، المنعقد لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إن الوزارة تسعى للتعجيل بالتنسيق مع الشركات العالمية لسرعة البحث والتنقيب، مشيرا إلى أن هناك 118 بئرا استكشافيا لزيادة الإنتاج لتعويض التناقص العالمي.

وأضاف الوزير إنه في ظل التحديات العالمية ارتفعت أسعار النفط، لافتا إلى أن هناك ضغط من القوى العالمية من أجل "التحول الطاقي" من خلال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، قائلا: "هناك دولا بدأت في عمل حوافز كبيرة للاستثمار في الطاقة المتجددة للبعد عن الغاز والزيت".

وتابع الملا، أنه العالم كله يتطلع إلى تمكين الشباب، مشيرا إلى أن قطاع البترول قدوة في هذا الأمر، لافتا إلى أن القطاع به نحو 240 ألف موظف، وبعض الموظفين تم إعادة توزيعهم للاستفادة منهم، لأن جزء منهم كان تم تعيينه ولكن بدون عمل.

وأكد وزير البترول، أن الاستعانة ببعض من يخرجون على المعاش رغم وجود كوادر شابة، يكون في تخصصات بعينها ويكون القطاع في حاجة إليها ولمدة محددة، لحين نقل خبراتهم إلى الشباب العاملين في القطاع.

وأكد وزير البترول، أن هناك خطط بالتنسيق مع الشركات العالمية لتأهيل وتدريب الشباب العاملين بعد اختيارهم وفقا لاختبارات، تمهيدا لتقلد مناصب قيادية.