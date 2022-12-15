اليوم السابع
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على مساحة (22153.95) فدان..

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:39 ص
وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام" الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، المخصصة بالقرار الجمهورى رقم 589 لسنة 2019 بشأن إنشاء تجمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (22153.95) فدان لإنشاء المدينة.
 
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان، على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14%.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه غرب بورسعيد



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