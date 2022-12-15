وزيرة التخطيط: إجمالى استثمارات الصحة العامة للعام المالى 22/23 بلغت 17.781 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عنها د.أحمد كمالى نائب الوزيرة، بندوة "التأمين الصحى الشامل للتغطية الصحية الشاملة - مشاركة التجربة المصرية" والتي عقدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، بحضور عددًا من الوزراء.

وخلال الجلسة قالت د.هالة السعيد فى كلمتها التى ألقاها عنها د.أحمد كمالى إن الدولة المصرية أولت أهمية قصوى للحق في التنمية باعتباره جوهر حقوق الإنسان، حيث وضعت مصر ضمن المحددات الرئيسية لسياساتها التنموية هدفًا استراتيجيًا وهو بناء الإنسان المصرى وتحسين نوعية حياة المواطن والذي يمثل أحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد أن إجمالى استثمارات الصحة العامة للعام المالى 22/23 بلغ 17.781 مليار، مضيفه أن استثمارات البرامج المهمة فى قطاع الصحة فى 2022/2023 تضمنت الاستثمار فى خدمات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 1.539 مليار جنيه، وكذا الاستثمار فى التأمين الصحى الشامل بقيمة بلغت 5.31 مليار جنيه، متضمنة 3.41 مليار جنيه للمستشفيات فى 12 محافظة، وتطوير 448 وحدة رعاية أولية بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وأشارت السعيد خلال كلمتها التى ألقاها عنها د.أحمد كمالى إلى برنامج استثمار السكان والأسرة بقيمة 315.5 مليون جنيه والذي يشمل تطوير مراكز صحة الأسرة وتنميتها والمستهدفة فى خطة 2023/22 حيث اعتمد لمشروع تطوير وتجهيز عدد 52 مركز لتنمية الأسرة المصرية استثمارات قدرها 255 مليون جنيه فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، وجارى العمل حاليًا على تطوير 20 مركزًا.

وأضافت السعيد أنه ضمن الاستثمار في مبادرة حياة كريمة فمخصص 1.342 مليار جنيه لعدد 15 مستشفى و 755 مليون جنيه لـ 105 وحدة صحية، مع التوسع في توافر أسرة العناية المركزة من خلال توفير 1500 سرير عناية مركزة لتحسين معدلات التوافر مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية منها قنا - البحيرة - سوهاج - المنيا - السويس - الجيزة، إلى جانب زيادة عدد الحضانات بنسبة 31٪.

وأكدت السعيد سعي الدولة إلى تحقيق هدفها من خلال تبني عددًا من الآليات والمبادرات الرئاسية الصحية وغيرها، والتي تضمن الفاعلية والجدية في التنفيذ وشمولية الاستفادة من تلك المبادرات، مع ضمان التعاون والتنسيق بين جهود أجهزة الدولة المختلفة، وحشد جميع الموارد لتنفيذ هذه المبادرات.

وأضافت السعيد أن حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بلغ 182 مليار جنيه خلال الفترة من 13/14 إلى 22/23، حيث نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، بما في ذلك المبادرات التي تعد الأكبر في مصر، العالم من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مشيرة إلى مبادرة 100 مليون صحة والتي استفاد منها 60 مليون مواطن، مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي فيروس سي حيث تم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب، وكذا مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوي، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة، الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وكذا العلاج على نفقة الدولة حيث تم علاج 14.3 مليون مواطن، وكذا الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع، شطب قوائم الانتظار، هذا بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتابعت السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد.كمالي أن كل تلك الجهود تعززت بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، وكذا تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات، مؤكده أن تنفيذ الدولة المصرية لجميع مبادرات التنمية الشاملة يضمن تحقيق السياسات الاقتصادية والتنموية للجميع.

وأكدت السعيد أن التغطية الصحية المقدمة تهدف للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة من خلال توفير حياة كريمة بحيث يكون المجتمع نواة تحقيق الازدهار الاقتصادى.