اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:25 م
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هل يخضع عمال اليومية لقانون التأمين الاجتماعى؟ اعرف موقف التأمينات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:00 م
هل يخضع عمال اليومية لقانون التأمين الاجتماعى؟ اعرف موقف التأمينات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة

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تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سؤالا هل يخضع عمال اليومية لقانون التأمين الاجتماعى وما هو الأجر الذي يحسب على أساسه الاشتراكات.

وجاء رد الهيئة: يخضع عامل اليومية لقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب الاشتراكات على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم ، حيث تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية طلاق أو ترمل البنت أو الأخت  عجز الابن أو الأخ عن الكسب.


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