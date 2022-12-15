هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 2.5%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم، الخميس، إذ تراجع 13 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.4%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، وهبط قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 1.8%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، ونزل قطاعي البنوك والخدمات التعليمية بنسبة 1.2%.

كما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 2.9%، 0.6%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية، بضغوط مبيعات مؤسسة محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 30.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 51.4 مليون جنيه، 373.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 224.6 مليون جنيه، 82.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 115.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 18178 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 6230 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3629 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.