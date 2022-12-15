ننشر نص كلمة الرئيس السيسى المسجلة فى دفتر الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن- محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، مع، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.

ووقع الرئيس السيسى على كلمته المسجلة في دفتر الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، والتي جاء فيها:

" بسم الله الرحمن الرحيم"

إنه لمن دواعى سرورى اليوم زيارة مقر وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، الصرح الذي يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، كما يسعدنى الالتقاء بالسيد أوستن لويد، وزير الدفاع الأمريكي، وبهذه المناسبة وبصفتي رئيس لجمهورية مصر العربية اؤكد حرصى على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالولايات المتحدة، لما فيه صالح الشعبين المصري والأمريكي، وأتطلع إلى أن تمثل زيارتى الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط التي طالما جمعت بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائى المشترك في كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا.

مع خالص الشكر على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات للولايات المتحدة الصديقة بكل الخير والسلام والرفعة ومزيد من التقدم والازدهار.

عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية