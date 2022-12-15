اليوم السابع
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ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:35 م
ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة امتحانات
كتبت - مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2022.
 
 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

 
 
- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
 
- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
 
 
- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 
 
- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.
 
 
- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.
 
 
- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
 
 
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