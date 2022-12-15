نص كلمة الرئيس السيسى فى دفتر شرف وزارة الدفاع الأمريكية.. إنفوجراف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، بتوقيت واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.

ووقع الرئيس السيسى على كلمته المسجلة في دفتر الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، والتي جاء فيها: