اليوم السابع
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خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط..

نص كلمة الرئيس السيسى فى دفتر شرف وزارة الدفاع الأمريكية.. إنفوجراف

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:49 م
نص كلمة الرئيس السيسى فى دفتر شرف وزارة الدفاع الأمريكية.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، بتوقيت واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.

ووقع الرئيس السيسى على كلمته المسجلة في دفتر الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، والتي جاء فيها:

الرئيس
 
من دواعى سرورى زيارة مقر وزارة الدفاع الامريكية
 
البنتاجون صرح يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية بالعالم
 
يسعدنى الالتقاء بالسيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى
 
أؤكد حرصى على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة لصالح الشعبين المصرى والأمريكى
 
أتطلع إلى أن تمثل زيارتى الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط 
 
نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى فى كل المجالات لما فيه صالح شعبينا ودولتينا
 
خالص الشكر للولايات المتحدة على حفاوة الاستقبال 
 
أصدق التمنيات بكل الخير والسلام ومزيد من التقدم والازدهار

 


الرئيس السيسي

واشنطن

وزير الدفاع الامريكي

زيارة البنتاجون

اليوم السابع بلس



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