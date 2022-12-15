ميناء سفاجا يستقبل السفينة SENANUR CEBI المحملة بـ33 ألف طن فحم

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري السفينة SENANUR CEBI ، المحملة بـ 33 ألف طن فحم بترولي قادمة من الكويت، حيث يجرى تفريغ السفينة من شحنتها واتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 47000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 950 شاحنة و 51 سيارة .

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 433 شاحنة و 50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 14 سيارة، و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمل، وبوسيدون اكسبريس

كما غادرت السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة 225 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1655 راكب بموانئها المختلفة .





