اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:20 م
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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة اليوم‎‎

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:08 م
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة اليوم‎‎ ميناء دمياط
دمياط - هيثم مراد

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استقبل ميناء دمياط اليوم 11 سفينة متنوعة، بينما غادره 10 سفن أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23765 طن تشمل: 12169 طن يوريا و 838 طن رخام و 500 طن ملح و 10258 طن بضائع متنوعة. 
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21741 طن تشمل: 1894 طن قمح و646 طن رخام  و894 طن ابلاكاش و10000 طن خردة و6676 طن ذرة و1141 طن خشب زان و 1490 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 490 طن. 
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 818 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1928 حاوية مكافئة. 
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162594 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 115299 طنًا. 
 
كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع  بحمولة إجمالية 2583 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، فضلا عن قطار اخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4103 شاحنة. 
 

القمح

الحاويات

اخبار محافظة دمياط

ميناء دمياط

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