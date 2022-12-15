مياه الفيوم تفوز بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية للسلامة والصحة المهنية

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة حصدت المركز الثالث فى مهارات السيبا على مستوى جميع الشركات التابعة.
كما فازت بالمركز الأول على مستوى شركات الوجه القبلى لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك خلال حفل ختام فعاليات نهائى مسابقة السلامة والصحة المهنية المقامه تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية خلال الفترة من 3- 14 ديسمبر الجارى .
وأضاف عبد الجليل أن هذة المسابقة تعد اختبار حقيقي لفاعلية وكفاءة إدارة السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن فريق السلامه والصحه المهنيه بالشركة، قد بذل الكثير من الجهد، خلال فترة الاستعداد للمسابقة، التى تأتى فى إطار اهتمام الدولة، بضرورة اتباع الإجراءات النموذجيه، فى أداء المهام، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وثقل مهارات العاملين وتوفير بيئة عمل آمنه .
مياه الفيوم تفوز بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية (1)
مياه الفيوم تفوز بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية (2)
مياه الفيوم تفوز بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية (3)
مياه الفيوم تفوز بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية (4)
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