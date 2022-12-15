مياه الفيوم تفوز بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية للسلامة والصحة المهنية

وأضاف عبد الجليل أن هذة المسابقة تعد اختبار حقيقي لفاعلية وكفاءة إدارة السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن فريق السلامه والصحه المهنيه بالشركة، قد بذل الكثير من الجهد، خلال فترة الاستعداد للمسابقة، التى تأتى فى إطار اهتمام الدولة، بضرورة اتباع الإجراءات النموذجيه، فى أداء المهام، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وثقل مهارات العاملين وتوفير بيئة عمل آمنه .

