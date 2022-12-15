مياه الشرب بالإسكندرية تعلن تقديم خدمة تنظيف خزانات المياه للشقق السكنية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية عن خدمات جديدة تقدمها لعملاء الشركة، وهى خدمة تطهير الخزانات، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

واضافت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن الشركة تقدم خدمات جديدة منها، تنظيف وتعقيم وتطهير جميع أنواع خزانات المياه للمبانى الإدارية والسكنية، وذلك عن طريق العمالة المدربة الحاصلة على شهادات من وزارة الصحة، وباستخدام أحدث معدات وماكينات التنظيف، وجميع الكيماويات المستخدمه آمنة، ومرخصة من وزارة الصحة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 125، ولمزيد من المعلومات من خلال البوابه الإلكترونية لمعرفة التكلفة والأسعار على حسب المكان وسعة الخزانات.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، كانت أعلنت عن بدء تقديم خدمة التعاقد أون لاين، ويمكن التعاقد على الخدمات الآتية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة وهى كالآتى..

- عداد فرعى سكنى أو تجارى

- تغيير عداد تالف أو متوقف

- فحص عداد

- عداد فرعى إضافى

- تغيير نوع النشاط

- طلب بدل كارت شحن (تالف – فاقد )

- طلب استخراج شهادات (استهلاك – تعاقد )

- إعادة تركيب عداد مسروق

- تغيير ملكية فى حالة وجود توكيل من الطرف الأول



