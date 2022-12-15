مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف الدراسية

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل بدء الاختبارات وموعد انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

- تنطلق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 11 فبراير 2023.

- يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى بداية مايو 2023.

- تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو لصفوف النقل وتشمل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام والشهادة الإعدادية.

- تنطلق امتحانات شهادة طلاب الدبلومات الفنية يوم 27 مايو المقبل.

- يبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم يوم 10 يونيو المقبل، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى المواد غير المضافة للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وانطلق العام الدراسى الحالى 1 أكتوبر الماضى، حيث يستمر الفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا حتى 5 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية ابتدائي، اعدادي، ثانوي 11 فبراير 2023.