معاينة موقع اشتعال حريق داخل كافيه فى الطالبية لحصر الخسائر والتلفيات

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كافيه اشتعل به حريق في الطالبية، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، كما تم الاستماع لأقوال العاملين بالكافيه، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بكافيه فى الطالبية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في الطالبية، ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.