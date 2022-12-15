اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:20 م
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مصر تدين الحادث الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بلبنان

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:20 م
مصر تدين الحادث الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بلبنان شكري
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر حفظ السلام بالوحدة الأيرلندية وجرح ثلاثة آخرين. 
 
وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى بعثة اليونيفيل وحكومة وشعب دولة أيرلندا الصديقة، وأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر في هذا الصدد، على ضرورة احترام وضمان أمن عناصر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على ضوء دورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار بموجب المهام المُسندة إليها من مجلس الأمن.

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