مصر المدافع الأكبر والدائم عن فلسطين.. رسائل مهمة من الرئيس السيسى لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية (إنفوجراف)

رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال استقباله اليوم، في مقر إقامة بواشنطن، عدداً من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.



رسائل مهمة من الرئيس السيسى لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية دعما للقضية الفلسطينية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التوافق والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين تجاه مختلف الموضوعات والملفات الدولية.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، أكد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الامريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة ويغير تماماً من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمى وأن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين على نحو يضمن الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطينى.

ومن جانبهم، اعرب قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، عن تقديرهم البالغ لجهود مصر بقيادة الرئيس نحو إرساء مبادئ السلام والتهدئة في المنطقة، ونشر روح التعاون ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، والإرهاب، وتبنى قضايا التنمية، كما قدموا التهنئة للرئيس على نجاح القمة العالمية للمناخ التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ.