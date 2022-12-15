مصرع 31 شخصا وإصابة 20 بالعمى نتيجة تناول خمور ملوثة فى الهند

كتب محمد جمال

لقى 31 شخصا على الأقل مصرعهم ونقل 20 آخرين إلى المستشفى فى حالة خطيرة بعد احتسائهم مشروبات كحولية ملوثة شرق الهند، حسب مسؤول كبير يوم الخميس، وقال ضابط الشرطة سانتوش كومار، إن العديد من العشرين شخصا الذين دخلوا المستشفى فقدوا بصرهم، بحسب "روسيا اليوم".

وحدثت الوفيات يومي الثلاثاء، والأربعاء، في ثلاث قرى في منطقة ساران بولاية بيهار، حيث يحظر تصنيع وبيع وتناول الخمور.

ونظمت عدة أحزاب معارضة من ضمنها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي المعارض احتجاجات يوم الخميس، خارج مبنى المجلس التشريعي للولاية للمطالبة بإلغاء حظر المشروبات الكحولية في الولاية وتقديم بعض التعويضات المالية للأسر المنكوبة.

وقال سوشيل مودى، زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" فى الولاية، إن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم بعد تناول مشروبات كحولية ملوثة منذ فرض الحظر قبل 6 سنوات.

من جانبه رفض نيتيش كومار، أعلى مسؤول منتخب في الولاية والذي ينتمي إلى حزب "جاناتا دال" الاشتراكي، مطالب المحتجين، وقال إن حظر بيع الخمور لم يكن أمنيتي الشخصية، ولكنه استجابة لصرخات نساء الولاية.

وأضاف أنه تم اعتقال 3 أشخاص لاستجوابهم بزعم بيع مشروبات كحولية فاسدة في المنطقة.

جدير بالذكر أنه تم حظر بيع المشروبات الكحولية وتناولها في ولاية بيهار عام 2016، بعد أن شنت المنظمات النسائية حملة ضد العمال الفقراء الذين ينفقون دخلهم الضئيل على الشرب.

هذا، وفي وقت سابق من هذا العام، توفي ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب 60 آخرون بالمرض بسبب تناول المشروبات الكحولية الفاسدة في ولاية غوجارات بغرب الهند.

يذكر أن غوجارات ولاية هندية أخرى يحظر فيها تصنيع وبيع وتناول الخمور، وفى عام 2020، توفي ما لا يقل عن 120 شخصا بعد تناول مشروبات كحولية فاسدة في ولاية البنجاب شمال الهند.