مصرع طفل وإصابة شاب فى حادث تصادم بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول "محمد إ م" 16 عاما مقيم ههيا جثة هامدة، و" خالد ال م" 30 عاما مقيم المحمودية، مصابا بكدمات وسحجات ومتفرقة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب.

وتبين من التحريات، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية، بطريق" الوصلة- المحمودية"، مما أسفر عن مصرع الطفل وإصابة الشاب، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.