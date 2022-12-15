اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:59 ص
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مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:50 ص
مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات واشتباه نزيف بالمخ، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة جامبو ودراجة بخارية توك توك، بطريق" الحسينية- كفر عمار".

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول " محمد ش ع "66 عاما مقيم أبوكبير جثة هامدة، و" محمد ص ف"32 عاما مقيم صان الحجر، مصابة بكدمات متعددة و" عنتر أ ي" 40 عاما مقيم الحصوة مصابا باشتباه نزيف بالمخ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي،  تحت تصرف النيابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتبين من التحريات  وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة بخارية توك توك، بطريق " الحسينية- كفر عمار" مما أسفر عن مصرع وإصابة 3

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

 


الشرقية

اخبار مصر

حادث تصادم

طريق الحسينية

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