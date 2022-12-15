مصرع شاب إثر نشوب حريق بقرية فى الشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بمنزل بقرية كفر عوض الله حجازي، نطاق مركز شرطة الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات نشوب حريق بالطابق الأول بعقار مكون من 6 طوابق، وتم السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحريق عن مصرع " محمود ع م" 19 عاما، متأثرا بإصابته نتيجة الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بثلاجة خضار بطريق " بلبيس- السلام" إثر نشوب الحريق بلوحة الكهرباء ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا، وتم تحرير محضر بالواقعة.