مصرع سائق إثر انقلاب ميكروباص فى منطقة العياط

كتب عبد الرحمن سيد

لقى سائق مصرعه، إثر حادث انقلاب ميكروباص بقرية العطف نطاق منطقة العياط، تم نقل المتوفى إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث مروري بقرية العطف بمنطقة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها ونتج عن الحادث وفاة السائق و جري نقله إلي المشرحة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.