مشروعات حياة كريمة تلبى احتياجات أهالى كفر سعد البلد بدمياط.. صور

تشهد قرية كفر سعد البلد التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى، والتى تلبى احتياجات أهالى القرية وتوفر لهم العديد من الخدمات.

والتى تشمل مشروع إنشاء وحدة إطفاء بلغ معدل التنفيذ بها 60%، وتتضمن جراج ومكاتب إدارية ومخزنا وغرف إقامة، وسوق حضارى ويشمل 20 باكية وغرفة أمن ودورة مياه، وموقف سيارات الأجرة الذى يسع 20 سيارة وتم رصفه بالبلاطات الخرسانية، حيث يأتى ذلك ضمن خطة مشروعات المبادرة بإجمالى 5 وحدات إطفاء و8 أسواق حضارية و11 موقف لسيارات الأجرة بمركز كفر سعد بتكلفة قدرها 95 مليون جنيه.

وكذلك مجمع الخدمات الحكومية، الذى تضمن أرضى شامل المركز التكنولوجي وصالة للجمهور ودور أول وثانى يضم عددا من الخدمات ،بنسبة تنفيذ 100% للبدء فى إجراءات الفرش والتجهيز والتشغيل، مركز شباب كفر سعد البلد ونقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم إدراج 28 قرية بإجمالى 219 تابعا بمركز كفر سعد وذلك بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات بكل النواحى، والتى ستخدم 243 ألف نسمة بقرى المركز، كما أكدت أن هذا المشروع القومى العملاق تضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف.