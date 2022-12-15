مسئول عسكرى يمنى: نخوض معركة للحفاظ على استقرار اليمن والمنطقة العربية

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قال قائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف العربى فى اليمن اللواء الركن سلطان البقمى، إن المعركة التي يخوضها الجيش اليمني، هي معركة مصيرية، للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، من تهديدات مليشيات الحوثي التي تنفذ الأجندة الإيرانية، مؤكدا وقوف المملكة السعودية إلى جانب اليمنيين حتى القضاء على تلك المليشيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء خلال تفقد، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في اليمن، الفريق الركن صغير بن عزيز، يرافقه قائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف العربي في اليمن، لقوات الجيش اليمنى، حيث عقد اجتماعاً بقيادات المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، لمناقشة سير العمليات القتالية في المسرح العملياتي لجبهات محافظتي مأرب والجوف.

واستعرض قادة المناطق العسكرية بالجيش اليمنى، الوضع الميداني في المسرح العملياتي لجبهات القتال في المناطق اليمنية، مؤكدين جاهزية الجيش اليمنى القتالية لتنفيذ المهام المكلفين بها .