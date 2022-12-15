مد فترة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة حتى الغد

البحيرة - فريق المحافظات

أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم مد فترة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى اليوم الخميس، وغدا الجمعة بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك لتطعيم من لم يتم تطعيمه من الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات، مشيرا إلي تطعيم 1078689 طفل بنسبة 98 %.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة استمرت على مدار 4 أيام، واستهدفت الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات على مستوى المحافظة، بما يقرب من مليون ومائة ألف وثلاثمائة وثلاثة، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة.

لافتا إلى مشاركة 2998 فرقة تابتة ومتحركة خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وأشادت نائب محافظ البحيرة باطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض.