محافظ قنا يفاجئ عدد من المحال لتأكد من وضع الأسعار الاسترشادية على السلع بالأسواق

قنا ـ صابر سعيد

فاجأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عدد من المنافذ والمحال التجارية بمدينة قنا، وذلك لمتابعة توافر السلع ووضع الأسعار الاسترشادية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب العمدة مبارك عامر، عضو مجلس النواب، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وامهل محافظ قنا، أصحاب المحال التجارية مدة أسبوعين لوضع الأسعار الاسترشادية على السلع بمختلف أنواعها، بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ قنا، إنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، مشددا علي شن حملات تموينية مكثفة علي المحال والمنافذ التجارية بجميع مدن وقري المحافظة للتأكد بأن يكون السعر مًعلناً على كل سلعة معروضة وذلك لضمان وصول السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بالسعر العادل دون مُغالاة واتخاذ اجراءات رادعة ضد أي تأجر يسعي لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل.