محافظ قنا يشهد احتفال تيسير زواج 100 شاب وفتاة بقرى حياة كريمة.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، الحفل الذى أقامه البنك لدعم تيسير زواج الفتيات والأسر الأكثر احتياجا فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والنائب العمدة مبارك عامر، والنائب مصطفى محمود، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر والنائب محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وأمجد فارس رئيس مجموعة فروع الوجه القبلي، وعمران أحمد حسن رئيس منطقة جنوب الصعيد و محمد فرغلي رئيس قطاع قنا والعديد من قيادات البنك الزراعي المصري، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الجمعيات وكبار العملاء بالبنك والأسر الأولى بالرعاية.

قال محافظ قنا، إن مبادرة تيسير زواج الفتيات للأسر الأكثر احتياجا تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء الأسر الأولى بالرعاية لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف فى نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة، حيث إن بناء الأسرة السعيدة يُشكل خير ضمان لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار فى ربوع الوطن، كما قدم محافظ قنا شكره و تقديره لقيادات البنك الزراعى المصرى لمساهمته الفعالة فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف الداودى، أن البنك الزراعى المصرى يتوسع حاليا فى دعم المشروعات المتناهية الصغر من خلال مبادرة "باب رزق" وهى أحدث البرامج التمويلية التى أطلقها البنك الزراعى المصرى مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء كانت زراعية أو صناعية أو حرفية أو تجارية بجميع قري محافظات مصر بتمويل يصل إلى 50000 جنيه بضمانات شخصية، مع منح القروض بفائدة خاصة لذوي الهمم، وذلك لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب فى قرى الريف المصرى لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التى يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وثمن الداودي، جهود البنك الزراعى المصرى فى تنفيذ العديد من المبادرات فى محافظة قنا كسداد مديونات الأمهات الغارمات وتطوير فروعه بقري حياة كريمة لتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل على تطوير البنية التحتية للزراعة بالمحافظة.

وأثنى النائب أشرف رشاد على جهود البنك الزراعى المصرى فى دعمه للفلاح المصرى وتوفير حياه كريمة له، وكذا مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى للقرى الأكثر احتياجا والطفرة التنموية التى شهدها قطاع الزراعة وذلك فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وذكر علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك قام بالتعاون مع محافظة قنا بتيسير زواج 100 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من قرى حياة كريمة، وتوزيع المساهمات العينية عليهم، بهدف تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية يأتى ذلك في إطار دوره الوطني لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأهمها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي. حيث قامت مديرية التضامن بقنا ببحث اجتماعى لتحديد 100 أسرة مستحقة بمراكز محافظة قنا التسعة.

وأشاد فاروق، بالتعاون الكبير من الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا فى كافة مجالات التنمية بالمحافظة التى ينفذها البنك، لافتا أن البنك ينفذ عدد من القوافل التوعوية والتنموية تجوب قرى حياة كريمة للتوسع فى إتاحة الشمول المالى وتعزير المبادرات الرئاسية انطلاقا من المسئولية المجتمعية للبنك كما يدعم جهود مؤسسات المجتمع لتوفير الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وأدمية تليق بالمواطن المصرى.