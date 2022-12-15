محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف تطهير الترع ورفع مخلفات ونواتج التأهيل

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة موقف تطهير الترع ورفع مخلفات ونواتج التطهير، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وأيوب عبد العزيز رئيس مركز ومدينة طما.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على التنسيق التام بين الوحدات المحلية ومديرية الري؛ لرفع نواتج التطهير، على أن تتولى مديرية الري مسئولية رفع نواتج التطهير فيما تقوم الوحدات المحلية برفع وإزالة تراكمات القمامة على جوانب الترع.

ناقش الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتبطين الترع بسوهاج، حيث أوضح وكيل وزارة الري، أن إجمالي الترع التي تم الانتهاء من تبطينها بنطاق محافظة سوهاج، بلغ 103 ترع، بطول 438 كيلو متر، بنسبة تنفيذ 75% من إجمالى الأطوال المستهدفة بسوهاج، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الري؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل نيوجيرسي على جوانب جميع الترع التي تم تبطينها، وتقع بالقرب من كتل سكنية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين خاصة الأطفال.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع جميع تراكمات القمامة أولا بأول، والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بجميع مدن وقرى المحافظة.