محافظ الوادى الجديد يبحث استعدادات استضافة مؤتمر "أدباء مصر" بالمحافظة

الوادي الجديد- فريق المحافظات

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووفد من وزارة الثقافة بحضور محسن حسب مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وبحث المحافظ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ 35، والمقرر عقدها على أرض المحافظة نهاية الشهر الحالي وتنظيم فعاليات ثقافية على هامش المؤتمر.

كما استعرض مقترح إحياء ورفع كفاءة قرية المعماري حسن فتحي بمركز باريس وتأهيله كمزار سياحي وثقافي، وكذلك خطة تطوير قصور الثقافة والتوسع في الأنشطة الثقافية المقدمة بها.