اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يبحث استعدادات استضافة مؤتمر "أدباء مصر" بالمحافظة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:41 م
محافظ الوادى الجديد يبحث استعدادات استضافة مؤتمر "أدباء مصر" بالمحافظة جانب من اللقاء
الوادي الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووفد من وزارة الثقافة بحضور محسن حسب مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وبحث المحافظ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ 35، والمقرر عقدها على أرض المحافظة نهاية الشهر الحالي وتنظيم فعاليات ثقافية على هامش المؤتمر.
 
كما استعرض مقترح إحياء ورفع كفاءة قرية المعماري حسن فتحي بمركز باريس وتأهيله كمزار سياحي وثقافي، وكذلك خطة تطوير قصور الثقافة والتوسع في الأنشطة الثقافية المقدمة بها.

الوادي الجديد

مؤتمر ادباء مصر

الهيئه العامه لقصور الثقافة

ثقافة الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة