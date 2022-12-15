محافظ أسوان يتفقد تجهيزات مشروع تغطية مصرف السيل بتكلفة 365 مليون جنيه.. صور

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التجهيزات الجارية لبدء العمل فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل، لإحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

استمع المحافظ، خلال الجولة التى رافقه فيها نائبه أحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بحانب مسئولى الجهات التنفيذية، إلى شرح من المهندس محمد على وكيل وزارة الرى تضمن أهداف ومحاور ومراحل والتوقيتات الزمنية لتنفيذ هذا المشروع الضخم على مدار 20 شهرا.

فيما أشاد اللواء أشرف عطية، بموافقة وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم كبير من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى ليرى مشروع تغطية مصرف السيل النور بعد سنوات عديدة ، والذى يستهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية بطول 2530 متر فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية.

وأشار، إلى أن ذلك يتواكب مع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية من أبرزها المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب ، وكذلك إنشاء مجمعات للمدارس والأنشطة الخدمية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف رفع المخلفات وأعمال التطهير قبل التغطية لضمان عدم وجود أى ملوثات ، مع توزيع الحاويات ، وصناديق القمامة ، بالإضافة إلى التواصل مع رؤساء وممثلى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى في مناطق حى شرق لتوعية المواطنين بعدم إلقاء أي قمامة على جانبي المصرف.

وكلف، نائب المحافظ بالإستمرار فى التنسيق بين مسئولى المشروع ، وجهات المرافق والوحدة المحلية لتحقيق التواصل العرضى من أجل تذليل كافة المعوقات فى الشبكات الممتدة بطول مصرف السيل ، بجانب تحديد مواقع التشوينات ، علاوة على إيجاد محاور بديلة لعدم تعارض الحركة المرورية مع الأعمال المنفذة للمشروع.