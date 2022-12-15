محافظ أسوان: تشكيل لجان مشتركة لمراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى والبيئة ، وكافة الجهات المختصة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية، فضلاً عن السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والحد من الاحتكار لبعض السلع.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة الدولة بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الغرف التجارية للمواجهة الحازمة لجشع بعض التجار وتلاعبهم فى الأسعار.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد إنتهاء المهلة المقررة، بجانب توجيه كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفائها، والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين، والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر، مع التأكيد على عمل مبادرات وفتح شوادر "منفذ بيع" لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرفة التجارية.

وتابع اللواء عطية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع ، وإحتكارها بطرق غير مشروعة، وخاصة في ظل الرقابة التموينية المشددة التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية للتصدى للمخالفين، وتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى المواطنين بتوافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بالأسعار المناسبة.