اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:53 م
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محافظة القاهرة تطهر مخر السيل بحى طرة.. صور

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:24 م
محافظة القاهرة تطهر مخر السيل بحى طرة.. صور حملة إزالة المخلفات
كتب: سيد الخلفاوى

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واصل حي طره، جنوب القاهرة، جهوده بقيادة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي، اعمال رفع المخلفات والتراكمات بمخر السيل بمنطقة منشية المصرى حيث تم رفع 80 طنا من التراكمات والمخلفات وجاري استكمال الاعمال لحين الانتهاء من رفع جميع المخلفات وتطهير المخر .

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود احياء المنطقة الجنوبية والحملات المستمرة طبقا لما وجهت به بالعمل الدءوب على مدار اليوم وتكثيف الحملات ورفع جميع التراكمات والمخلفات والتواجد الميدانى الدائم بجميع الشوارع والميادين الرئيسية للتأكد من تحقيق الانضباط طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

الجدير بالذكر أنه على مدار أسبوع قامت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الري والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة وأحياء المعادي وطره بتكثيف أعمال النظافة بمجرى المخر وعلى جانبيه استعدادا لاستقبال موسم الأمطار.

وفى سياق العمل على زيادة المساحات الخضراء بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لما لها من دور كبير في التصدي لخطر التلوث وتوفير الهواء النقى إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين قامت إدارة الحدائق والتشجير بتقليم أشجار مدينة الآخاء بنطاق حى طرة وزراعة أنواع من المزروعات ومنها جازانيا بحديات مسطحات الكورنيش وتقليم أشجار استجابة لشكاوى المواطنين.

جانب من حملات الإزالات
جانب من حملات الإزالات

 

حملة الإزالات
حملة الإزالات

 


مخر السيل

تطهير مخر السيل

حي طرة

القاهرة



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