وذكر راديو بولندا، اليوم الخميس، أن مجلس النواب وافق على القرار بأغلبية 231 صوتا مقابل صوتين، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، فيما لم يشارك 226 نائبا، معظمهم من المعارضة، في التصويت.

وكان البرلمان الأوروبي قد صنف روسيا دولة راعية للإرهاب، بدعوى أن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، متهما قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.