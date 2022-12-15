لماذا يصاب الشباب بطقطقة وألم فى مفاصل الركبة؟ اعرف طرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

يعاني الكثيرون من آلام الركبة خاصة أثناء صعود الدرج صعودًا ونزولاً، والجلوس، والقيادة لمسافات طويلة، وحتى الشباب فى عمر العشرينات والثلاثينات، حتى أن الكثير يشكون من صوت طقطقة في العظام أثناء مد أطرافهم أو حتى أثناء المشي، حيث يواجه الشباب أعراضًا مثل الألم في صعود الدرج صعودًا ونزولًا، أثناء النهوض من الكرسي، والقيادة. في بعض الأحيان قد يترافق الألم مع نقرات مؤلمة على حركات الركبة، فى هذا التقرير نتعرف على السبب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قال الدكتور راجو ناجاراج، مدير جراحة العظام وجراح استبدال المفاصل بمستشفى فورتيس بالهند، أن "هذا يرجع عادةً إلى حالة تسمى تلين غضروف الرضفة (عظم غطاء الركبة). هذا يعني أن بطانة الغضروف الملساء لغطاء الركبة أصبحت خشنة وهو ناتج عن أسباب مختلفة مثل ضيق العضلات وضعفها، وخاصة عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة التي تسبب إمالة في موضع الرضفة، وبالتالي تزيد من قوى الاحتكاك بين عظم الفخذ والرضفة.

قلة الحركة والنشاط البدني هي السبب

أصبحت هذه الحالة أكثر شيوعًا بسبب قلة الأنشطة البدنية بين الشباب بسبب ظروف العمل من المنزل التي تنطوي على الجلوس لفترة طويلة وأيضًا بسبب الأنشطة البدنية الشاقة دون الإحماء والتمدد المناسبين في حالة عشاق اللياقة البدنية.

يمكن الوقاية منه بشكل أساسي عن طريق القيام بتمارين منتظمة لمفصل الركبة والتي تتضمن بشكل أساسي تمارين الإطالة والتقوية والتكييف للعضلات الرباعية الرؤوس والأوتار وعضلات الألوية.

يمكن رؤية مشاكل الركبة بين الشباب أيضًا عندما يبدأون فجأة في ممارسة الرياضة وتكون عضلاتهم غير جاهزة بسبب نقص المرونة.

الركبتان هي أضعف جزء من الجسم حيث يقع عليها وزن الجسم بالكامل ومن ثم ، فإن أي نوع من النشاط الشاق يؤدي إلى آلام الركبة والمفاصل. هل يمكن أن يؤدي الكسر السابق إلى تفاقم الحالة؟

يمكن أن ينتج عن كسر العظام أيضًا يمكن أن تؤدي الصدمة أيضًا إلى هذه الحالة لها درجات مختلفة حسب مدى تلف الغضروف.

ترجع الأسباب الأخرى لألم الركبة إلى تمزق الغضروف المفصلي (ممتص الصدمات) في الركبة ، والذي يحدث عمومًا بسبب أي إصابات في الركبة، خاصة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية مثل الرياضة أو الجري.

لماذا تصاب مفاصلك أثناء صعود السلالم؟

يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض ألم الركبة على وجه التحديد أثناء صعود الدرج ونزوله.

أثناء المشي الطبيعي ، يتحمل وزن الجسم بشكل أساسي عظام الفخذ (عظم الفخذ) والساق (قصبة الساق) ومع ذلك ، أثناء صعود الدرج ، يجب أن يتحمل مفصل الركبة المثني وزن الجسم بزاوية متغيرة باستمرار هذا يشبه آلية الرافعة ، وبالتالي فإن القوة المؤثرة في مقدمة مفصل الركبة ربما تزيد مرتين إلى ثلاث مرات عن وزن الجسم هذا عندما تتعرض الرضفة لضغط هائل وبالتالي فإن أي حالة تؤثر على الرضفة يمكن أن تسبب ألمًا على السلالم.

تتشنج العضلات المحيطة بالركبة لأن عضلات الفخذ الداخلية ضعيفة، هذه الآلية الوقائية للركبتين التي لا تسمح لها بالمرونة تجعل الركبة والمفاصل تؤلمان عند ممارسة الأنشطة المفاجئة. علاوة على ذلك، لا يسمع سوى القليل من أصوات الطقطقة أثناء حركات الركبة المفاجئة وصعوبة الجلوس والنهوض ولن يركز أحد على الفخذين الداخليين أثناء ممارسة الرياضة .

علاج لآلام المفاصل

تسمى الحالات الشائعة التي ذكرناها سابقا بتلين الغضروف، أو ضعف الغضروف بسبب التنكس أو الصدمة أو الإصابات الرياضية. في هذه الحالات ، يتم تعرية الغضروف ، وهو مادة تشبه الوسادة ، من العظم ويبدأ في فرك عظم الفخذ.

يمكن تشخيص ذلك عن طريق الفحص السريري. قد يحتاج بعض المرضى إلى الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي ولكن الغالبية يتم علاجهم بأدوية وتمارين بسيطة.

إذا كان الألم شديدًا ، فقد تحتاج إلى إجراء عملية ثقب المفتاح ، أو إجراءات تطعيم الغضروف، أو الاستبدال الجزئي للركبة في حالات نادرة جدًا.

يجب على الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلات بشكل متكرر ألا يتوقفوا عن ممارسة التمارين تمامًا بدلاً من ذلك ، يجب أن يبدأوا بالإحماء ببطء وينتقلوا إلى الأنشطة البدنية الأخرى.

من الضروري أيضًا إعطاء الوقت الكافي للعضلات لتنمية ذاكرة العضلات هذا يجعل العضلات مستعدة لأنشطة بدنية في المستقبل.

بعد التمرين من المهم أيضًا التهدئة والتمدد لأن العضلات تكون في حالة تشنج ، وسوف تتحرر بلطف سيؤدي ذلك إلى إعدادهم لأنشطة اليوم التالي أيضًا.